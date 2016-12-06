Ким Кардашьян и Канье Уэст разъехались

"Их отношения значительно ухудшились после ограбления Ким в Париже. Именно с того момента их жизнь превратилась в ад", - рассказали инсайдеры.





Нервный срыв рэпера усугубил положение. После того, как Уэста выписали из больницы он съехал на некоторое время от жены и детей и остановился в съемном доме.

"Поведение Канье также нанесло огромный ущерб. Но Ким сейчас чувствует облегчение, так как он получает помощь, в которой нуждается. Она думает, что лечение сможет спасти их брак. Они по-прежнему любят друг друга и надеются, что вместе преодолеют кризис", - поведали источники.





"Ким не хочет, чтобы дети видели Канье в таком состоянии, поэтому ограничила на время общение с ним", - подытожили источники, близкие к звездной чете.





Напомним, на прошлой неделе музыканта доставили в медицинский центр имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе для прохождения психиатрической экспертизы. В прессе утверждали, что 39-летнего рэпера на протяжении долгого времени мучили ночные кошмары, которые одолели его после ограбления обожаемой жены.



