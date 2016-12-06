Шэрон Стоун отдыхает с новым бойфрендом на острове Сен-Барт

Папарацци сфотографировали 58-летнюю актрису в обществе нового возлюбленного во время отдыха на острове Сен-Барт.





Бойфрендом голливудской звезды оказался спортивный агент Лонни Купер, вместе с которым Шэрон проводила время на пляже в романтической обстановке. Стоун надела черный купальник с глубоким вырезом на груди и демонстрировала отличную форму. Также пара была замечена во время прогулок и шопинга на острове.





После развода с вице-президентом и ответственным редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бройнштейном в 2004 году в жизни актрисы не было серьезных отношений, а в июне этого года она говорила журналистам, что счастлива взять тайм-аут в отношениях с мужчинами:





В данный момент получаю больше удовлетворения, физически, духовно и эмоционально, от улыбок, смеха, теплой беседы и сексуальных взглядов. Моя жизнь богата событиями и без романов, – говорила о себе актриса минувшим летом.



























