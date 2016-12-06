Вячеслав Шалевич госпитализирован в Москве

Об этом сообщил в субботу, 3 декабря, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.





"Его госпитализировали сегодня из дома", — рассказал он. Диагноз 82-летнего Шалевича не уточняется.





Газета "Московский комсомолец" сообщала, что артист почувствовал недомогание вечером 30 ноября во время спектакля "Пристань". Он играл роль Галилео Галилея, когда ему стало плохо. Врачи скорой помощи констатировали у актера повышенное давление, от госпитализации он отказался. Как отмечалось, его отправили отдыхать домой.





Шалевич родился 27 мая 1934 года в Москве. В 1958-м окончил Театральное училище им. Б.В.Щукина, в 1979-м — Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. С 1998 по 2011 год возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова, одновременно играя в Театре им. Вахтангова.





Артист также известен своими ролями в кино. Среди фильмов с его участием — "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны".



