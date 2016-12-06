Пэрис Хилтон: "Я пять лет притворялась глупой блондинкой"

Теперь же светская львица утверждает, что имидж "глупой блондинки" был специально придуман для нее продюсерами, сама же Пэрис предпочитает думать о себе, как о бизнес-леди.





"Я – бизнес-леди, предприниматель, и я хочу, чтобы меня воспринимали именно так", заявила Хилтон в новом интервью. Конечно, у наследницы империи Hilton есть все основания это требовать – ее бизнес-проекты (парфюмерная линия, магазины в Азии и на Среднем Востоке, коллекции аксессуаров и обуви) в сумме оцениваются экспертами чуть ли не в миллиард долларов.













По словам Пэрис Хилтон, в том, что на протяжении многих лет ее воспринимали как "глупую блондинку", виноваты продюсеры реалити-шоу, в котором Пэрис снималась вместе со своей подругой Николь Ричи. Хилтон рассказала, что с самого начала продюсеры придумали для них с Николь четкие образы, и Пэрис достался образ этакой ветреной глупышки. "Мы и понятия не имели, во что ввязываемся, и не знали, что нам придется играть эти роли на протяжении пяти лет", признается теперь Хилтон.





Впрочем, на самом деле Пэрис вовсе не против, что с 2003 по 2007 год ей пришлось играть "глупую блондинку": "Для меня это в конце концов выросло в огромный бизнес и, к тому же, это было весело. Думаю, если бы шоу показывало "серьезную" версию меня, таким большим успехом оно бы не пользовалось".



