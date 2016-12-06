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Шоу-бизнес
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6 декабря 16, 10:27
Анна Седокова показала своего возлюбленного (ФОТО)
Анна Седокова
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Анна Седокова призналась своему возлюбленному в любви.
Анна Седокова часто интригует своих поклонников разного рода подарками. Певица показывает их, но не говорит от кого они. СМИ тут же заговорили о новом романе Анны Седоковой и оказались правы.

Певица Анна Седокова впервые показала своего возлюбленного. Она опубликовала несколько фотографий с ним на своей странице в Instagram. К одному из фото она добавила комментарий, в котором признаётся ему в любви.

В одно мгновение происходит чудо и в твоей жизни появляется Он. Самый лучший. Ты понимаешь это не сразу. Только после тех испытаний, с которыми вас сталкивает судьба. И чем сильнее предназначена любовь, тем жестче выходки судьбы. Он самый лучший. И сегодня я уже это знаю. Спасибо небеса. Спасибо за все
подписала снимок Анна.

Отметим, что имя возлюбленного Анны Седоковой неизвестно. Но раз она уже показала его, то, надеемся, что скоро и расскажет кто это.





Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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