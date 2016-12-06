Анна Седокова показала своего возлюбленного (ФОТО)

Анна Седокова часто интригует своих поклонников разного рода подарками. Певица показывает их, но не говорит от кого они. СМИ тут же заговорили о новом романе Анны Седоковой и оказались правы.





Певица Анна Седокова впервые показала своего возлюбленного. Она опубликовала несколько фотографий с ним на своей странице в Instagram. К одному из фото она добавила комментарий, в котором признаётся ему в любви.





В одно мгновение происходит чудо и в твоей жизни появляется Он. Самый лучший. Ты понимаешь это не сразу. Только после тех испытаний, с которыми вас сталкивает судьба. И чем сильнее предназначена любовь, тем жестче выходки судьбы. Он самый лучший. И сегодня я уже это знаю. Спасибо небеса. Спасибо за все

подписала снимок Анна.





Отметим, что имя возлюбленного Анны Седоковой неизвестно. Но раз она уже показала его, то, надеемся, что скоро и расскажет кто это.



















