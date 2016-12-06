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6 декабря 16, 14:09
Злата Огневич рассказала, почему не ездит в Крым
Злата Огневич
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Злата Огневич сообщила, что её родители пока не могут выехать из Крыма.
Украинская певица Злата Огневич рассказала о своей позиции по поводу Крыма. Певица призналась, что в Крыму сейчас живут её родители, но она не была на территории полуострова уже несколько лет.

Злата Огневич объяснила, почему не ездит на малую родину. Причиной этого стали политические отношения, а также не желание стать объектом для пересудов.

Пресса ищет малейший повод, чтобы раздуть, поэтому я не хочу создавать этот повод поездкой в Крым. Я не хочу компрометировать своих родных, провоцировать кого-то на что-то. У меня такая позиция: я не хочу ехать в Крым, потому что с ним сейчас непонятная ситуация, которая зависла. То, что с ним сделали – это большая рана, которая еще долго не заживет. Ездить или не ездить – это выбор каждого
говорит певица Злата Огневич журналисту ТаблоID

Огневич также рассказала, по какой причине её родные до сих пор живут в Крыму.

Родители в Судаке. С момента аннексии я ни разу не была в Крыму. Сейчас очень дорого в Киев звонить оттуда, поэтому я сама им звоню, или общаемся по интернету. У папы есть машина, и они ездят на материк. Они хотят переехать, но надо продать там жилье. Они еще на первой волне переездов продали некоторую недвижимость, благодаря этому у нас с сестрой есть квартиры в Киеве. Но сейчас сложно. Сейчас все понимают, какой ужас происходит в Крыму, и за нормальную цену ничего покупать не хотят
рассказала Злата Огневич.
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