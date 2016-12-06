Телеведущий Алексей Суханов развёлся с женой

42-летний ведущий канала "Украина" Алексей Суханов расстался с супругой Ольгой после 13 лет брака. Об этом рассказал сам Алексей в собственной "Кулинарной академии".





Мы развелись. Жизнь так распорядилась, что пришлось расстаться

рассказал ведущий





Алексей и Ольга были коллеги, через год после встречи они поженились. Алексей рассказал, что в браке был счастлив. Несмотря на разрыв отношений, он тепло отзывается о бывшей жене.





Я был счастлив с Олечкой. Олечка великолепнейший человечек. Мы прожили вместе 13 лет, и поверьте, это время было для меня настоящим подарком судьбы. Олечка психолог и социолог, занимается наукой. Она необыкновенная женщина и настоящая умница – защитила докторскую степень в Америке. Благодаря ей я очень многое обрёл и понял

говорит Суханов













Ведущий признался, что после развода целенаправленно спутницу не ищет.





Не выйду же я на улицу со словами "Свободен, ищу"





Стоит отметить, что за эту неделю произошло уже третье шумное признание в разводе. Сначала о разводе после 15 лет совместного брака заявил Потап, так же Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись, и об официальном завершении своего брачного союза заявил Никита Джигурда.



