Дмитрий Шепелев впервые заговорил о новых отношениях

Телеведущий Дмитрий Шепелев недавно презентовал свою книгу о Жанне Фриске. Можно сказать, что он заново переживает трагедию, которая связана со смертью Жанны. Ведь ему приходится давать интервью и делится своими переживаниями.





Тем не менее, телеведущий с оптимизмом смотрит в сторону своего будущего. Он даже не исключает новые отношения. Пока он с сыном Платоном живут одни, но скоро это может измениться.





Дмитрий Шепелев не представляет новую женщину в их с Платоном семье, но и не исключает такой возможности.





Никогда не говори "никогда". Встретившись с Жанной, я тоже не планировал, не просчитывал, что такое с нами обоими может произойти. Вот и сейчас, надеюсь, время расставит все на свои места. Моя жизнь не заканчивается. Я чувствую себя сейчас очень комфортно в состоянии одиночества, но конечно же допускаю, что мой статус может измениться

говорит Дмитрий Шепелев на одной из автограф-сессий.











