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6 декабря 16, 14:26
Дмитрий Шепелев впервые заговорил о новых отношениях
Дмитрий Шепелев
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Дмитрий Шепелев об отношениях: "Никогда не говори "никогда"".
Телеведущий Дмитрий Шепелев недавно презентовал свою книгу о Жанне Фриске. Можно сказать, что он заново переживает трагедию, которая связана со смертью Жанны. Ведь ему приходится давать интервью и делится своими переживаниями.

Тем не менее, телеведущий с оптимизмом смотрит в сторону своего будущего. Он даже не исключает новые отношения. Пока он с сыном Платоном живут одни, но скоро это может измениться.

Дмитрий Шепелев не представляет новую женщину в их с Платоном семье, но и не исключает такой возможности.

Никогда не говори "никогда". Встретившись с Жанной, я тоже не планировал, не просчитывал, что такое с нами обоими может произойти. Вот и сейчас, надеюсь, время расставит все на свои места. Моя жизнь не заканчивается. Я чувствую себя сейчас очень комфортно в состоянии одиночества, но конечно же допускаю, что мой статус может измениться
говорит Дмитрий Шепелев на одной из автограф-сессий.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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