Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.96
USD
26.13
RUB
0.41
EUR
28.10
USD
26.09
RUB
0.41
EUR
28.89
USD
26.90
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 декабря 16, 14:32
Дженнифер Энистон отказалась ужинать с Брэдом Питтом
Дженнифер Энистон и Брэд Питт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Развод Дженнифер Энистон и Брэда Питта состоялся более десяти лет назад.
Казалось бы с тех пор этих актеров перестало что-либо объединять, тем не менее, пресса и поклонники надеялись на то, что эти двое снова будут вместе. 

В очередной раз об этом стали говорить, когда был анонсирован развод Питта с Анджелиной Джоли. Чуть ли не в ту же минуту появились предположения, что теперь, коль уж Брэд практически свободен, Энистон поспешит искать с ним встречи, бросит своего мужа Джастина Теру и попытается снова построить счастье с бывшим. Но самой Дженнифер это оказалось не нужно. даже больше – она отказалась от совместного ужина с Питтом, когда ей поступило такое приглашение. 

Информаторы рассказали, что Брэд решил пригласить Джен на ужин в Лондоне, где каждый из них промотировал свой новый фильм («Новогодний корпоратив» и «Союзники»). 

По информации журнала Heat, между бывшими супругами состоялся краткий телефонный разговор. Дженнифер Энистон заверила Брэда Питта, что мысленно она с ним в этот непростой для него период, но на встречу не найдется свободного времени.

Источник: http://www.starslife.ru/
Ещё по теме:
Старший сын избегает встреч с Брэдом Питтом
Отец Анджелины Джоли выступил против дочери
Дети Анджелины Джоли изъявили желание жить с отцом
Джоли готовит новые доказательства против Брэда Питта
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Дмитрий Шепелев впервые заговорил о новых отношениях
noimageТелеведущий Алексей Суханов развёлся с женой
noimageЗлата Огневич рассказала, почему не ездит в Крым
noimageАнна Седокова показала своего возлюбленного (ФОТО)
noimageЕлизавета ІІ направила письмо украинским школьникам
Лента новостей
Загрузка...