Дженнифер Энистон отказалась ужинать с Брэдом Питтом

Казалось бы с тех пор этих актеров перестало что-либо объединять, тем не менее, пресса и поклонники надеялись на то, что эти двое снова будут вместе.





В очередной раз об этом стали говорить, когда был анонсирован развод Питта с Анджелиной Джоли. Чуть ли не в ту же минуту появились предположения, что теперь, коль уж Брэд практически свободен, Энистон поспешит искать с ним встречи, бросит своего мужа Джастина Теру и попытается снова построить счастье с бывшим. Но самой Дженнифер это оказалось не нужно. даже больше – она отказалась от совместного ужина с Питтом, когда ей поступило такое приглашение.





Информаторы рассказали, что Брэд решил пригласить Джен на ужин в Лондоне, где каждый из них промотировал свой новый фильм («Новогодний корпоратив» и «Союзники»).





По информации журнала Heat, между бывшими супругами состоялся краткий телефонный разговор. Дженнифер Энистон заверила Брэда Питта, что мысленно она с ним в этот непростой для него период, но на встречу не найдется свободного времени.



