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6 декабря 16, 22:00
Тина Кароль заинтриговала кольцом на безымянном пальце. ФОТО
Тина Кароль
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Сама Тина не комментирует появление кольца.
Тина Кароль заинтриговала кольцом на безымянном пальце

Новое украшение певицы заметили ее поклонники — кольцо на безымянном пальце правой руки

Тина Кароль известна зрителям не только как певица, но и как звездный тренер в шоу «Голос. Дети». Так, на днях прошел финал третьего сезона передачи. По итогам зрительского голосования победила подопечная Тины Кароль — Элина Иващенко. Однако еще одной интригой вечера стало новое украшение певицы, которое заметили ее поклонники — кольцо на безымянном пальце правой руки.



Сама Тина не комментирует появление кольца. Мнения же Интернет-пользователей по данному вопросу разошлись — одни уверены, что это новое обручальное кольцо Кароль, другие считают его обычным украшением. 

Что здесь окажется истиной — покажет только время.

Источник: news.mail.ru
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