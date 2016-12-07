Тина Кароль заинтриговала кольцом на безымянном пальце. ФОТО

Тина Кароль заинтриговала кольцом на безымянном пальце





Новое украшение певицы заметили ее поклонники — кольцо на безымянном пальце правой руки





Тина Кароль известна зрителям не только как певица, но и как звездный тренер в шоу «Голос. Дети». Так, на днях прошел финал третьего сезона передачи. По итогам зрительского голосования победила подопечная Тины Кароль — Элина Иващенко. Однако еще одной интригой вечера стало новое украшение певицы, которое заметили ее поклонники — кольцо на безымянном пальце правой руки.













Сама Тина не комментирует появление кольца. Мнения же Интернет-пользователей по данному вопросу разошлись — одни уверены, что это новое обручальное кольцо Кароль, другие считают его обычным украшением.





Что здесь окажется истиной — покажет только время.



