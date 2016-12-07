Дети Киркорова поддержали его в скандале с плагиатом (видео)

Трогательное видео, где дети дуэтом исполняют песню «Жестокая любовь», выложено в Instagram пятилетней Аллы-Виктории с подписью «ПАПА МЫ С ТОБОЙ!». Сам Киркоров подписал ролик в своем Instagram «Моя главная защита…».





В начале видео Алла-Виктория говорит брату, что это ее любимая песня. Затем дети слушают песню «Жестокая любовь» на планшете и подпевают отцу. На словах «я все сказал…» девочка грозит пальчиком, видимо, имея в виду французского музыканта, композитора, лидера группы «Space» Дидье Маруани, с которым у певца разгорелся конфликт из-за авторских прав на композицию.









Напомним, что, несмотря на скандал, на прошлой неделе Киркоров устроил в честь пятилетия дочки большой праздник. Детей и взрослых развлекала целая бригада аниматоров, весь вечер показывая яркие и красочные номера. Среди гостей праздника было много отечественных звезд: Стас и Инна Михайловы с двумя дочками, Анжелика Агурбаш, Олеся Судзиловская, Галина Юдашкина со своим сыном, семья актрисы Екатерины Волковой, Анастасия Стоцкая и многие другие.





По словам дочери Киркорова, Дидье Маруани очень напомнил ей Бабу Ягу. Фото: Социальные сети



