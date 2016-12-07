Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.96
USD
26.13
RUB
0.41
EUR
28.01
USD
26.10
RUB
0.41
EUR
28.89
USD
26.89
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 декабря 16, 22:17
Дети Киркорова поддержали его в скандале с плагиатом (видео)
Дети Киркорова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Так Мартин и Алла-Виктория поддержали папу в его конфликте с Дидье Маруани из-за авторских прав на композицию «Жестокая любовь».
Трогательное видео, где дети дуэтом исполняют песню «Жестокая любовь», выложено в Instagram пятилетней Аллы-Виктории с подписью «ПАПА МЫ С ТОБОЙ!». Сам Киркоров подписал ролик в своем Instagram «Моя главная защита…».

В начале видео Алла-Виктория говорит брату, что это ее любимая песня. Затем дети слушают песню «Жестокая любовь» на планшете и подпевают отцу. На словах «я все сказал…» девочка грозит пальчиком, видимо, имея в виду французского музыканта, композитора, лидера группы «Space» Дидье Маруани, с которым у певца разгорелся конфликт из-за авторских прав на композицию.


Напомним, что, несмотря на скандал, на прошлой неделе Киркоров устроил в честь пятилетия дочки большой праздник. Детей и взрослых развлекала целая бригада аниматоров, весь вечер показывая яркие и красочные номера. Среди гостей праздника было много отечественных звезд: Стас и Инна Михайловы с двумя дочками, Анжелика Агурбаш, Олеся Судзиловская, Галина Юдашкина со своим сыном, семья актрисы Екатерины Волковой, Анастасия Стоцкая и многие другие.


По словам дочери Киркорова, Дидье Маруани очень напомнил ей Бабу Ягу. Фото: Социальные сети

Источник: deti.mail.ru
Ещё по теме:
Скандал в Юрмале: Максим Галкин резко ответил Илье Резнику
Кортни Кокс и Джонни МакДейд поскандалили во время ужина
В Сети появилась запись ссоры Джонни Деппа и Эмбер Херд
Эмбер Херд отрицает причастность к публикации записи
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Тина Кароль заинтриговала кольцом на безымянном пальце. ФОТО
noimageДженнифер Энистон отказалась ужинать с Брэдом Питтом
noimageДмитрий Шепелев впервые заговорил о новых отношениях
noimageТелеведущий Алексей Суханов развёлся с женой
noimageЗлата Огневич рассказала, почему не ездит в Крым
Лента новостей
Загрузка...