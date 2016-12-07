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Шоу-бизнес
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7 декабря 16, 15:09
Хлоя Морец решила немного удивить публику
Хлоя Морец
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Несмотря на то, что Хлоя Морец и Бруклин Бекхэм расстались уже несколько месяцев назад, о девушке продолжают говорить во всех СМИ.
Это доказывает тот факт, что Хлоя сама добилась своей славы, и не стоит идентифицировать ее лишь с сыном известных родителей.

На днях, внимание публики привлекло появление Морец на мероприятии "TrevorLIVE fundraiser". 

Помимо того, что девушка пришла на светское мероприятие в костюме на голое тело, она также удивила всех присутствующих своей прической. Отныне у Хлое есть челка и это, к слову, не очень нравится ее фанатам. 

Многие считают, что подобная прическа делает лицо Морец крупным. Что ж, сколько людей - столько и мнений.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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