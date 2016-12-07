Хлоя Морец решила немного удивить публику

Это доказывает тот факт, что Хлоя сама добилась своей славы, и не стоит идентифицировать ее лишь с сыном известных родителей.





На днях, внимание публики привлекло появление Морец на мероприятии "TrevorLIVE fundraiser".





Помимо того, что девушка пришла на светское мероприятие в костюме на голое тело, она также удивила всех присутствующих своей прической. Отныне у Хлое есть челка и это, к слову, не очень нравится ее фанатам.





Многие считают, что подобная прическа делает лицо Морец крупным. Что ж, сколько людей - столько и мнений.



















