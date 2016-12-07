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7 декабря 16, 15:12
Моника Беллуччи продемонстрировала роскошную фигуру
Моника Беллуччи
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В сентябре 2016 года Монике Беллуччи исполнилось 52 года.
В отличие от многих знаменитых коллег, итальянская актриса не спешит пользоваться услугами пластических хирургов, и пусть возраст становится немного заметен на ее лице, она по-прежнему выглядит замечательно.

На днях Моника Беллуччи появилась на премьере нового сезона сериала "Моцарт в джунглях". Для появления на публике актриса выбрала черное платье в пол, которое удачно подчеркнуло все прелести ее роскошной фигуры. Вряд ли найдется кто-то, кто поспорит с тем, что Моника Беллуччи выглядит великолепно в любом возрасте. Так держать, красотка!



Источник: http://kinoafisha.ua/
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