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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 декабря 16, 15:16
Мадонна снова выйдет замуж за Шона Пенна
Мадонна
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Брак 58-летней Мадонны и 56-летнего Шона Пенна с уверенностью можно назвать одним из самых скандальных истории зарубежного шоу-бизнеса: певица терпела от супруга постоянные побои.
Но, похоже, бывшие влюбленные готовы снова связать себя узами брака. Правда, уже не бесплатно, а за символические (учитывая размеры их гонораров) 150 тысяч долларов. На собственном благотворительном аукционе Мадонна вдруг заявила, что снова выйдет замуж за Пенна, если он пожертвует 150 тысяч ее фонду Raising Malawi. Шон был весьма не против, но его ставку в итоге перебил другой богатый бизнесмен.

Мадонна решила отблагодарить актера и пригласила его на сцену под звуки свадебного марша. Дальше — больше: Пенн достал наручники и надел их на Мадонну. Певица не растерялась и заявила: "Такого было очень много в нашем браке". А потом и вовсе призналась бывшему мужу в неугасающих чувствах: "Я все еще люблю тебя". Зал взорвался аплодисментами.

Напомним, Шон Пенн и Мадонна познакомились в 1985 году во время съемок клипа Material Girl. В том же году они сыграли свадьбу. А через два года Мадонна была доставлена в госпиталь: Пенн избил ее бейсбольной битой. В том же году певица подала на развод.

В начале 2016 года они появились вместе на благотворительном мероприятии Sean Penn & Friends Help Haiti. Тогда актер намекнул, что хочет дать второй шанс их отношениям: "Я собираюсь сделать что-то во второй раз, чтобы показать свое смирение. Я собираюсь встать на одно колено, найти укулеле и спросить у итальянской девушки из Мичигана, согласна ли она".

Источник: http://kinoafisha.ua/
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