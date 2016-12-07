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7 декабря 16, 15:19
Анна Седокова показала обручальное кольцо (ФОТО)
Анна Седокова
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Певица Анна Седокова собралась замуж?
Анна Седокова решила порционно публиковать фотографии, которые "говорят" о важных событиях в её жизни. Днями она призналась в любви своему бойфренду и наконец показала его. Но имени так и не сообщила.

Теперь Анна Седокова показала фото, на котором видно обручальное кольцо. Неужели у Анны Седоковой скоро будет свадьба?

Отметим, что даже после фотографии с обручальным кольцом, Анна не называет имя жениха.

Уйти просто. Сложнее остаться. Быть рядом, когда другому больно. Отдавать, без надежды получить взамен. Я не понимала этого раньше . Думала о самодостаточности, развитии, уважении. Но ничего не понимала в важном... Любовь. Настоящая. Она оказалось другою. Я пишу эти строки и думаю о тебе
Анна Седокова.



К слову, бывшая свекровь Анны Седоковой обмолвилась о том, что Анна планирует свадьбу. Она сообщила, что жениха Анны зовут Артём.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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