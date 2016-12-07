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7 декабря 16, 15:41
Вера Брежнева рассказала о планах стать мамой
Вера Брежнева
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В СМИ не раз писали, что Вера Брежнева беременна.
Певице Вере Брежневой не раз приписывали беременность. Даже сама артистка говорит, что за три последних года столько говорят о её беременности – слон мог родить.

Вера Брежнева опровергает слухи о беременности, но не исключает такой возможности в будущем. Об этом она рассказала изданию Woman`s Day.

Артистка сейчас воспитывает двоих детей. И готова к третьему ребёнку.

У меня двое детей. И я останавливаться не собираюсь. Вот только спланировать беременность невозможно. А сплетни меня не обижают. К своему возрасту я научилась на все реагировать спокойно. Печально, что сейчас очень много грязи, не только в Сети. Я в последнее время ничего в Интернете не читаю, тем более о себе
подчеркнула Вера Брежнева.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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