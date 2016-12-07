Вера Брежнева рассказала о планах стать мамой

Певице Вере Брежневой не раз приписывали беременность. Даже сама артистка говорит, что за три последних года столько говорят о её беременности – слон мог родить.





Вера Брежнева опровергает слухи о беременности, но не исключает такой возможности в будущем. Об этом она рассказала изданию Woman`s Day.





Артистка сейчас воспитывает двоих детей. И готова к третьему ребёнку.





У меня двое детей. И я останавливаться не собираюсь. Вот только спланировать беременность невозможно. А сплетни меня не обижают. К своему возрасту я научилась на все реагировать спокойно. Печально, что сейчас очень много грязи, не только в Сети. Я в последнее время ничего в Интернете не читаю, тем более о себе

подчеркнула Вера Брежнева.











