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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 декабря 16, 15:46
Известна причина развода Джоли и Питта
Анджелина Джоли и Брэд Питт
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Журналисты назвали еще одну причину развода звездной пары.
Несколько месяцев назад общественность потрясла новость: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся. Разговоры вокруг этой темы не утихнут и по сей день. Журналисты уже рассказывали свои предположения о причинах развода звездной пары. На днях появилась еще одна, на истинности которой настаивает TMZ. 

Издание уверено, что Анджелина не ладила с Брэдом из-за того, что мечтала от "а" до "я" посвятить себя работе в Организации Объединенных Наций. Журналисты пишут, что Джоли якобы предполагала, что не сможет построить успешную политическую карьеру с Питтом, который был не в восторге от ее общественной деятельности, ведь у нее совсем не оставалось времени на семью.

Также ранее мы уже писали о том, что среди последних домыслов зарубежных таблоидов относительно причин развода – подруги Джоли, британские политики – Арминка Хелик и Хлои Далтон, которые якобы влияют не только на ее политически решения, но и вопросы личного характера. По сообщениям СМИ, именно они, готовя Анджелину к политической карьере, могли стать причиной такого твердого решения Джоли о разводе.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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