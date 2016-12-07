Известна причина развода Джоли и Питта

Несколько месяцев назад общественность потрясла новость: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся. Разговоры вокруг этой темы не утихнут и по сей день. Журналисты уже рассказывали свои предположения о причинах развода звездной пары. На днях появилась еще одна, на истинности которой настаивает TMZ.





Издание уверено, что Анджелина не ладила с Брэдом из-за того, что мечтала от "а" до "я" посвятить себя работе в Организации Объединенных Наций. Журналисты пишут, что Джоли якобы предполагала, что не сможет построить успешную политическую карьеру с Питтом, который был не в восторге от ее общественной деятельности, ведь у нее совсем не оставалось времени на семью.





Также ранее мы уже писали о том, что среди последних домыслов зарубежных таблоидов относительно причин развода – подруги Джоли, британские политики – Арминка Хелик и Хлои Далтон, которые якобы влияют не только на ее политически решения, но и вопросы личного характера. По сообщениям СМИ, именно они, готовя Анджелину к политической карьере, могли стать причиной такого твердого решения Джоли о разводе.



