У Александра Кривошапко новый роман

5 декабря на телеканале ТЕТ состоялась премьера нового развлекательного шоу ООН. За одним столом собрались делегаты из восьми стран мира и трое украинских ведущих чтобы обсудить животрепещущие вопросы, которые волнуют всех украинцев. Гостем первой программы был певец Александр Кривошапко. Тема выпуска: быть в отношениях с девушкой, которая значительно старше тебя – это нормально?





Для мужчины очень важно иметь рядом сильного партнера, друга и спутника жизни на данный момент. А тут уже вопрос как воспитан и развит мужчина и как развита женщина. Она и в 35 может быть дурочкой-истеричкой, а может в 29 быть уже мудрой женщиной

прокомментировал Александр





Александр прокомментировал свои новые отношения., хотя и не назвал имя новой спутницы:





Мне сейчас 24 года – я выгляжу на 30, моей девушке 30, и она выглядит на 22 и ей даже алкоголь не продают в магазине

рассказал Александр о своих новых отношениях













В прошлом певец был женат на хореографе Татьяне Денисовой. Пара познакомилась на талант-шоу, где Саша был участником, а Татьяна креативным продюсером. Однако брак не был долгим, серьезные ссоры начались уже спустя три месяца после росписи. Пара то сходилась, то расходилась и закончилось все разводом. Во время этих отношений Кривошапко не раз нужно было оправдываться, что Денисова его не спонсирует.



