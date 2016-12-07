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7 декабря 16, 15:50
У Александра Кривошапко новый роман
Александр Кривошапко
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Александр Кривошапко снова встречается с девушкой, которая старше его.
5 декабря на телеканале ТЕТ состоялась премьера нового развлекательного шоу ООН. За одним столом собрались делегаты из восьми стран мира и трое украинских ведущих чтобы обсудить животрепещущие вопросы, которые волнуют всех украинцев. Гостем первой программы был певец Александр Кривошапко. Тема выпуска: быть в отношениях с девушкой, которая значительно старше тебя – это нормально?

Для мужчины очень важно иметь рядом сильного партнера, друга и спутника жизни на данный момент. А тут уже вопрос как воспитан и развит мужчина и как развита женщина. Она и в 35 может быть дурочкой-истеричкой, а может в 29 быть уже мудрой женщиной
прокомментировал Александр

Александр прокомментировал свои новые отношения., хотя и не назвал имя новой спутницы:

Мне сейчас 24 года – я выгляжу на 30, моей девушке 30, и она выглядит на 22 и ей даже алкоголь не продают в магазине
рассказал Александр о своих новых отношениях



В прошлом певец был женат на хореографе Татьяне Денисовой. Пара познакомилась на талант-шоу, где Саша был участником, а Татьяна креативным продюсером. Однако брак не был долгим, серьезные ссоры начались уже спустя три месяца после росписи. Пара то сходилась, то расходилась и закончилось все разводом. Во время этих отношений Кривошапко не раз нужно было оправдываться, что Денисова его не спонсирует. 

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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