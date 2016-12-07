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Шоу-бизнес
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7 декабря 16, 16:00
Кэти Холмс сменила имидж (ФОТО)
Кэти Холмс
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Когда женщина меняет прическу, она начинает глобальные перемены в своей жизни.
На днях Кэти Холмс вышла в свет с новой прической. Актриса и бывшая жена Тома Круза остригла челку, благодаря чему стала выглядеть моложе и интересней.

Отметим, что ходить с челкой Кэти не впервой — в последний раз в таком виде мы ее видели в 2015 году, правда, тогда у Кэти была короткая стрижка, не достающая даже до плеч. 

Интересно, значит ли это, что Кэти готовится к новому этапу в своей жизни? Возможно, актрисе сделал предложение руки и сердца ее возлюбленный Джейми Фокс, роман с которым она скрывает уже несколько месяцев?



Источник: http://www.starslife.ru/
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