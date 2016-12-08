Рената Литвинова посетила Лондон (ФОТО)

Все потому, что в эти дни звезда гостила в Лондоне — на Неделе российского кино.





В столице Великобритании Рената не только представила зарубежной публике фильм "Про любовь", в котором сыграла главную роль, но и приняла участие в благотворительном аукционе в пользу маленьких подопечных фонда Gift of Life и "Подари Жизнь", приняв приглашение своей давней знакомой и коллеги Дины Корзун.





С Диной — и кинофестиваль, и благотворительный аукцион, и проданный лот в пользу фонда), что важнее! — сообщила Рената своим подписчикам в Instagram.





Поездка в Лондон получилась плодотворной (Рената выиграла награду "Золотой единорог" как лучшая актриса) и богатой на впечатления:





Прекрасная Англия, английский ветер, английская шляпа, которую все путают с прической, но — с восторгом) — пошутила Литвинова, опубликовав снимок в шляпке, которая и правда на первый взгляд выглядит как парик.



























