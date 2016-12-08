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8 декабря 16, 14:52
Рената Литвинова посетила Лондон (ФОТО)
Рената Литвинова
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Отправив на благотворительный вечер Светланы Бондарчук Action! свой новый короткометражный фильм "Ну, простите!", сама его создательница, Рената Литвинова, на мероприятии тем временем не появилась.
Все потому, что в эти дни звезда гостила в Лондоне — на Неделе российского кино.

В столице Великобритании Рената не только представила зарубежной публике фильм "Про любовь", в котором сыграла главную роль, но и приняла участие в благотворительном аукционе в пользу маленьких подопечных фонда Gift of Life и "Подари Жизнь", приняв приглашение своей давней знакомой и коллеги Дины Корзун.

С Диной — и кинофестиваль, и благотворительный аукцион, и проданный лот в пользу фонда), что важнее! — сообщила Рената своим подписчикам в Instagram.

Поездка в Лондон получилась плодотворной (Рената выиграла награду "Золотой единорог" как лучшая актриса) и богатой на впечатления:

Прекрасная Англия, английский ветер, английская шляпа, которую все путают с прической, но — с восторгом) — пошутила Литвинова, опубликовав снимок в шляпке, которая и правда на первый взгляд выглядит как парик.







Источник: http://kinoafisha.ua/
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