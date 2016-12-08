Cуд отклонил просьбу Бреда Питта

Вчера артист инициировал срочное заседание, заявив, что вовлечение детей в процесс расставания родителей очень болезнен для них и чреват психологическими травмами.





Узнав, что все малейшие детали нового соглашения об опеке известны общественности, Бред пришёл в ярость и обратился к судье с просьбой сделать заседания закрытыми и не разглашать информацию, но судья не согласился и оставил всё, как есть.





Напомним, что согласно новым соглашениям дети Питта и Джоли Мэддокс , Захара, Пэкс, Шайло, Вивьен и Нокс остаются жить с матерью, а Бред продолжает персональные и групповые консультации, параллельно время от времени сдавая анализы на наркотики.



