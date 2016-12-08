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8 декабря 16, 15:25
Cуд отклонил просьбу Бреда Питта
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Не удалось голливудскому актёру Бреду Питту добиться закрытых заседаний в бракоразводном процессе с Анджелиной Джоли.
Вчера артист инициировал срочное заседание, заявив, что вовлечение детей в процесс расставания родителей очень болезнен для них и чреват психологическими травмами. 

Узнав, что все малейшие детали нового соглашения об опеке известны общественности, Бред пришёл в ярость и обратился к судье с просьбой сделать заседания закрытыми и не разглашать информацию, но судья не согласился и оставил всё, как есть. 

Напомним, что согласно новым соглашениям дети Питта и Джоли Мэддокс, Захара, Пэкс, Шайло, Вивьен и Нокс остаются жить с матерью, а Бред продолжает персональные и групповые консультации, параллельно время от времени сдавая анализы на наркотики.

Источник: http://www.starslife.ru
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