Мила Кунис попросила Деми Мур оставить их с мужем в покое

История прощания получилась очень некрасивой, мы все ещё помним срыв Деми и то, как она от обиды ударилась во все тяжкие.





Сейчас же, когда их жизни вошли в более спокойное русло, Мур пытается наладить дружеские отношения и с бывшим мужем, и с его новой женой.





Инсайдеры сообщают, что Деми одна из первых отправила подарки Миле и её новорожденному сыну, а сейчас навязчиво пытается давать советы по воспитанию ребёнка и уходу за ним. Кунис не в восторге от такой внезапной доброты бывшей пассии мужа, и открыто высказывает своё негодование.





«Деми пытается навязать своё присутствие в жизни Эштона и Милы, она посылает им подарки и звонит, чтобы дать советы. Но Мила не стала долго терпеть это и открыто сказала Деми, чтобы та оставила её семью в покое и жила своей жизнью. Тем более, что у Деми не было сыновей, и все её советы, как минимум, комичные. Несколько лет Мила была доброй к Мур, боялась, что может как-то ранить её неосторожным словом, но сейчас с неё довольно, она не будет притворяться её подругой» — сообщил инсайдер.



