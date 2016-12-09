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9 декабря 16, 10:04
Якубович, умер или жив: Последние новости 2016
Якубович
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Российское общество уже не первый раз за год всполошилось из-за якобы кончины известного ведущего Леонида Якубовича – сам звезда экранов со слухов смеется и старается активной деятельностью опровергнуть все домыслы, возникшие у публики.
Так, в первый раз о смерти Якубовича поклонники заговорили летом нынешнего года. Фанаты были уверены, что более не увидят своего кумира, так как тот скончался в Германии, где проходил лечение. С поставленным диагнозом мнения разнились – одни говорили, что у ведущего инсульт или инфаркт, а другие были уверены, что онкология. Впоследствии более знающие и вовсе огорошили новостью о том, что скончался Якубович не за границей, а в России, после страшного ДТП, в эпицентре которого случайно очутился вместе со всей семьей.

Якубович, умер или жив, последние новости 2016: Накануне в прессе появились схожие слухи – ведущий погиб в аварии, только произошла она в Германии, и в этот раз «это чистая правда». Сам Леонид Якубович поспешил в который раз опровергнуть информацию и успокоить – он жив, совершенно здоров и полон сил и энергии.

В течение года артист действительно немного отошел от работы на ТВ, но не из-за болезни, а из-за сильной занятости в театре – со спектаклем, где ведущий играет одну из ключевых ролей, он объездил практически всю Россию, представая перед многочисленными почитателями практически в образе «вернувшегося с того света».
, ведущий сетует на то, что не понимает пока мотивации тех, кто пытается уже не в первый раз его похоронить. Якубович слегка взволнован тем фактом, что когда его час действительно настанет, публика просто не поверит очередным новостям о «смерти легенды» — юмор ведущего хоть и немного жесток, но все же имеет под собой реальную основу.

Якубович, умер или жив, последние новости 2016: Стоит отметить, что возможно, сплетники всполошили публику в который раз, просто не разобравшись в ситуации. Леонид Якубович действительно попадал в ДТП, но происшествие случилось в 2011 году и в аварии ни он, ни члены его семьи практически не пострадали. Критики же считают, что информацию об аварии умышленно «вытянули» наружу, чтобы поднять рейтинги знаменитого мужчины.

Источник:  wordyou.ru
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