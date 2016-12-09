Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.74
USD
25.77
RUB
0.41
EUR
27.44
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
28.63
USD
26.77
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 декабря 16, 12:24
Ким Кардашьян решила развестись с Канье Уэстом
ким кардашьян и канье уэст
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ким Кардашьян намерена развестись с Канье Уэстом, после того как он полностью восстановится после болезни, сообщает издание Us Weekly, ссылаясь на многочисленных инсайдеров.
"Их отношения были напряженными на протяжении долгого времени. На самом деле Ким хотела сделать перерыв до госпитализации Канье", - рассказали источники. 36-летняя звезда реалити-шоу собирается получить полную опеку над их двумя детьми - 3-летней Норт и годовалым Сейнтом.

"Кардашьян недовольна своим браком, но Канье для нее навсегда останется лучшим другом и родственной душой. Она дождется пока Уэст поправится, а после приступит к решительным действиям", - подытожили инсайдеры. Напомним, ранее сообщалось, что Уэст не живёт с женой и их детьми. После того, как рэпера выписали из больницы - он остановился в съемном особняке в Лос-Анджелесе.

К слову, издание Daily mail связалось с представителями семейства Кардашьян-Уэст для последующих комментариев.



Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Российская пресса "похоронила" Леонида Яккубовича
Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми на прогулке (ФОТО)
Ким Кардашьян на отдыхе с мужем и детьми (ФОТО)
Ким Кардашьян удивила своим странным нарядом (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Мик Джагер в восьмой раз стал отцом
noimageДжамала рассказала, что у неё скоро состоится свадьба
noimageМеладзе и Джанабаева устроили тайную свадьбу
noimageБезупречность звезд в календаре Pirelli 2017 (ФОТО)
noimageТом Хэнкс стал дедушкой в третий раз
Лента новостей
Загрузка...