Ким Кардашьян решила развестись с Канье Уэстом

"Их отношения были напряженными на протяжении долгого времени. На самом деле Ким хотела сделать перерыв до госпитализации Канье", - рассказали источники. 36-летняя звезда реалити-шоу собирается получить полную опеку над их двумя детьми - 3-летней Норт и годовалым Сейнтом.





"Кардашьян недовольна своим браком, но Канье для нее навсегда останется лучшим другом и родственной душой. Она дождется пока Уэст поправится, а после приступит к решительным действиям", - подытожили инсайдеры. Напомним, ранее сообщалось, что Уэст не живёт с женой и их детьми. После того, как рэпера выписали из больницы - он остановился в съемном особняке в Лос-Анджелесе.





К слову, издание Daily mail связалось с представителями семейства Кардашьян-Уэст для последующих комментариев.











