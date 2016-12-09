Кэмерон Диаз с мужем на прогулке в Лос-Анджелесе

И, похоже, Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден до сих пор находятся в букетно-конфетном периоде. Вчера счастливых супругов запечатлели на шоппинге в Лос-Анджелесе. 44-летняя актриса и 37-летний музыкант с удовольствием позировали уличным фотографам, которые подловили их на стоянке.





В недавнем интервью SiriusXM Town Hall Кэмерон рассказала: "Когда я впервые увидела Бенджи я подумала: "Какой же он горячий". Это была одна из тех вещей, о которой я просто знала. Так бывает".





Диаз также призналась, что согласилась выйти за него замуж не после 2-3 месяцев знакомства (как сообщалось ранее), а через 18 дней. "Ничто не имеет значения теперь, когда у меня есть муж. Я даже не помню свои предыдущие отношения. С моим мужем никто не может сравниться. Мы поженились в нашей гостиной перед нашими друзьями, а после была небольшая вечеринка во дворе на теннисном корте", - поделилась приятными воспоминаниями кинодива.











