Том Хэнкс стал дедушкой в третий раз

У сына Хэнкса, 26-летнего Честера, родилась дочь. Поговаривают, что девочка появилась на свет еще в апреле, однако пресса об этом узнала только сейчас, пишет DailyMail. Ребенку дали имя Тиффани.





"Вся их семья влюблена в крошку. Они обожают внучку, провели вместе с ней Хэллоуин. Семья Хэнкса никогда ее не оставит без заботы", - рассказал инсайдер.





Заметим, что дочь Честеру родила девушка, с которой, как он сам говорит, его связывает только одна "случайная" ночь.





Инсайдер рассказал, что Том Хэнкс помогает сыну предоставлять девушке и их с Честером дочери финансовую поддержку. Кроме того, актер платит за аренду дома сына в Санта-Монике, а это 2800 долларов в месяц.











