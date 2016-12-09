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9 декабря 16, 12:44
Том Хэнкс стал дедушкой в третий раз
Том Хэнкс
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Голливудская звезда Том Хэнкс в третий раз стал дедушкой.
У сына Хэнкса, 26-летнего Честера, родилась дочь. Поговаривают, что девочка появилась на свет еще в апреле, однако пресса об этом узнала только сейчас, пишет DailyMail. Ребенку дали имя Тиффани. 

"Вся их семья влюблена в крошку. Они обожают внучку, провели вместе с ней Хэллоуин. Семья Хэнкса никогда ее не оставит без заботы", - рассказал инсайдер. 

Заметим, что дочь Честеру родила девушка, с которой, как он сам говорит, его связывает только одна "случайная" ночь.

Инсайдер рассказал, что Том Хэнкс помогает сыну предоставлять девушке и их с Честером дочери финансовую поддержку. Кроме того, актер платит за аренду дома сына в Санта-Монике, а это 2800 долларов в месяц.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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