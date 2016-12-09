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Шоу-бизнес
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9 декабря 16, 12:47
Безупречность звезд в календаре Pirelli 2017 (ФОТО)
Кейт Уинслет
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Мы уже упоминали об известном на весь мир календарь Pirelli, над снимками которого в этом году работал культовый фотограф Питер Линдберг.
В съемках приняли участие 14 известных актрис и преподаватель МГИМО Анастасия Игнатова. Героини календаря представляют разные поколения: молодой, Алисии Викандер - 27, старшей, Шарлотте Рэмплинг - 71 год.

Календарь вышел в классическом стиле. На снимках актрисы снялись без макияжа и подчеркнули свою натуральную красоту и женственность. Также по замыслу фотохудожника на снимкам преобладает не инстинкт, а интеллект героинь.

Признаемся, что фото действительно вышли чудесными и натуральными. Такими звезд вы еще никогда не видели!

Источник: http://kinoafisha.ua/
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