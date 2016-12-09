Безупречность звезд в календаре Pirelli 2017 (ФОТО)

В съемках приняли участие 14 известных актрис и преподаватель МГИМО Анастасия Игнатова. Героини календаря представляют разные поколения: молодой, Алисии Викандер - 27, старшей, Шарлотте Рэмплинг - 71 год.





Календарь вышел в классическом стиле. На снимках актрисы снялись без макияжа и подчеркнули свою натуральную красоту и женственность. Также по замыслу фотохудожника на снимкам преобладает не инстинкт, а интеллект героинь.





Признаемся, что фото действительно вышли чудесными и натуральными. Такими звезд вы еще никогда не видели!



