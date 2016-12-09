Меладзе и Джанабаева устроили тайную свадьбу

Поклонники Альбины Джанабаевой долго задавались вопросом, когда же будет свадьба у певицы Джанабаевой и певца Валерия Меладзе. Ведь кольцо на безымянном пальце на руке Альбины Джанабаевой замечали не раз.





Так вот, судя по новой информации журналистов – свадьба Джанабаевой и Меладзе уже была. Как сообщает StarHit, певец Валерий Меладзе и экс-солистка ВИА Гры Альбина Джанабаева тайно поженились два года назад.





Издание ссылается на источник, некоего Дмитрия Кулакова, непосредственного свидетеля свадьбы, а точнее, росписи артистов.





По всему было видно, что Меладзе не хочет привлекать к себе внимание – в здание он вошел, озираясь по сторонам

передаёт слова источника StarHit.













В прессе долго обсуждали роман звезд. И, как видим, пара не спешит комментировать любую информацию. Хотя свои отношения они недавно все же официально подтвердили.



