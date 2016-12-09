Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.74
USD
25.77
RUB
0.41
EUR
27.44
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
28.63
USD
26.77
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 декабря 16, 13:16
Джамала рассказала, что у неё скоро состоится свадьба
Джамала
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Джамала поведала о своём новом амплуа тренера шоу "Голос країни 7" и сообщила о приближении даты свадьбы.
Тренер шоу "Голос країни 7" и победительница Евровидения 2016 Джамала рассказала в интервью "Телескоп" о предстоящей свадьбе и "слепых прослушиваниях" седьмого сезона вокального проекта.

Джамала сообщила, что будет достаточно требовательным тренером, ведь временные рамки ограничены. Каждый должен понимать, на что он идет. Также она добавила, что уверенно чувствует себя в кресле тренера, ведь у неё есть соответствующее образование преподавателя:

Стараюсь не смягчать формулировки, мне легче говорить правду. Чтобы добиться желаемого, достаточно прямо сказать человеку, что я думаю, не особо стесняясь в выражениях. Тогда он поймет, что времени мало, он в жестких рамках. В "Голосе страны" некогда расслабляться – огромная конкуренция. Приходится проявлять жесткость, чтобы раскрыть потенциал каждого.

Конечно, кроме работы, Джамала вспомнила и о делах амурных. В частности, сообщила о свадьбе, которая скоро состоится. К сожалению, дату она не говорила, но дала понять, что она будет скоро.

Праздник буду встречать на сцене, выступать, как и все прошлые годы. А потом уже будем праздновать вдвоем с женихом. День свадьбы афишировать не стану, скажу только, что она скоро
поделилась Джамала.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Джамала предстала перед фанатами в новом образе (ФОТО)
Джамала раскрыла причину своего недомогания (ФОТО)
Мэрия Киева подарила Джамале 3-комнатную квартиру
Джамала поделилась фото с возлюбленным (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Мик Джагер в восьмой раз стал отцом
noimageМеладзе и Джанабаева устроили тайную свадьбу
noimageБезупречность звезд в календаре Pirelli 2017 (ФОТО)
noimageТом Хэнкс стал дедушкой в третий раз
noimageЮлия Меньшова показала себя без макияжа (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...