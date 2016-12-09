Джамала рассказала, что у неё скоро состоится свадьба

Тренер шоу "Голос країни 7" и победительница Евровидения 2016 Джамала рассказала в интервью "Телескоп" о предстоящей свадьбе и "слепых прослушиваниях" седьмого сезона вокального проекта.





Джамала сообщила, что будет достаточно требовательным тренером, ведь временные рамки ограничены. Каждый должен понимать, на что он идет. Также она добавила, что уверенно чувствует себя в кресле тренера, ведь у неё есть соответствующее образование преподавателя:





Стараюсь не смягчать формулировки, мне легче говорить правду. Чтобы добиться желаемого, достаточно прямо сказать человеку, что я думаю, не особо стесняясь в выражениях. Тогда он поймет, что времени мало, он в жестких рамках. В "Голосе страны" некогда расслабляться – огромная конкуренция. Приходится проявлять жесткость, чтобы раскрыть потенциал каждого.





Конечно, кроме работы, Джамала вспомнила и о делах амурных. В частности, сообщила о свадьбе, которая скоро состоится. К сожалению, дату она не говорила, но дала понять, что она будет скоро.





Праздник буду встречать на сцене, выступать, как и все прошлые годы. А потом уже будем праздновать вдвоем с женихом. День свадьбы афишировать не стану, скажу только, что она скоро

поделилась Джамала.











