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9 декабря 16, 13:29
Мик Джагер в восьмой раз стал отцом
Мик Джагер
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Мик Джагер принимает поздравления – тридцатилетняя балерина Мелани Хемрик родила ему восьмого ребёнка.
Как сообщают британские СМИ, ссылаясь на слова агента Мика Бернарда Доэрти, сын Джаннер появился на свет ещё 8 декабря в одной из нью-йоркских клиник. И он, и ег мама чувствуют себя прекрасно. 

Напомним, что жениться на матери своего сына Мик не намерен, но и от отцовских обязанностей не отказывается – он купит им квартиру и будет оплачивать содержание ребёнка, так что бедствовать они не будут. Жить, правда, Джаггер и Хемрик будут отдельно. 

Познакомились Мие и Мелани в 2014 году во время турне Джаггера и его группы The Rolling Stones в Рио-де-Жанейро. 

Напомним, что это – не единственный новорожденный в легендарной группе. Так, в этом году отцом близнецов стал 69-летний гитарист коллектива Ронни Вуд.

Источник: http://www.starslife.ru
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