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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 декабря 16, 15:18
Тарасов советует Бузовой рожать детей       
бузова
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Футболист остался солидарен с комментариями некоторых пользователей в Instagram относительно того, какой тактики поведения стоило бы придерживаться его экс-супруге Ольге Бузовой.

Одна из подписчиц прокомментировала видео на странице Дмитрия Тарасова в микроблоге, где он поет песню вместе со своим другом Егором Кридом "Мало так мало" о том, как тяжело найти свою половинку в этом свете.

"Оле надо было меньше свою жизнь напоказ выставлять и детей рожать, и все было бы хорошо", – именно это высказывание одного из фолловеров "лайкнул"спортсмен.

Напомним, что в сети не стихают страсти относительно разрыва Тарасова с ведущей Ольгой Бузовой. Пара продержалась четыре года в браке.

Как сообщал "УРА-Информ", сейчас Ольга залечивает свои душевные раны в компании подруг в Испании. А недавно в Instagram девушки появилось фото, где она намекает на новое роскошное приобретение – автомобиль премиум-класса. 
URA-Inform
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