Тарасов советует Бузовой рожать детей       

Одна из подписчиц прокомментировала видео на странице Дмитрия Тарасова в микроблоге, где он поет песню вместе со своим другом Егором Кридом "Мало так мало" о том, как тяжело найти свою половинку в этом свете.

"Оле надо было меньше свою жизнь напоказ выставлять и детей рожать, и все было бы хорошо", – именно это высказывание одного из фолловеров "лайкнул"спортсмен.

Напомним, что в сети не стихают страсти относительно разрыва Тарасова с ведущей Ольгой Бузовой. Пара продержалась четыре года в браке.

Как сообщал "УРА-Информ", сейчас Ольга залечивает свои душевные раны в компании подруг в Испании. А недавно в Instagram девушки появилось фото, где она намекает на новое роскошное приобретение – автомобиль премиум-класса.