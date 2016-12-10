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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 декабря 16, 18:02
Впервые после истерик муж Ким Кардашьян вышел в люди
Муж Ким Кардашьян
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Супруг светской львицы Ким Кардашьян не побоялся показаться на публике.

Это произошло впервые после того, как Уэста отправили на принудительное лечение вследствие нервного истощения. Потихоньку музыкант возвращается к своему обычному темпу жизни.

Как передает "Сплетник", рэпер уже побывал на выставке коллекции Рика Оуэнса. К слову, для того, чтобы поскорее оправиться от стресса, Уэст даже сменил прическу – он стал блондином.

Однако, по словам инсайдеров, Канье все-таки продолжит амбулаторное лечение до тех пор, пока полностью не придет в норму.

Как сообщалось, друг семейной четы рассказал о том, что Ким и Канье разводиться не собираются. У них все хорошо, и женщина поддерживает своего любимого каждую минуту. 
URA-Inform
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