Почему Потап и Настя не сыграли свадьбу в назначенную дату?

Источник из окружения певца рассказал о том, что артисты собирались пожениться еще в августе.





Сперва Сеть ошеломила новость о разводе Алексея Потапенко с Ириной Горовой, а сейчас появились новые подробности из личной жизни певца и его дуэтной "половинки" Насти.





Как ранее писала "КП" в Украине", за последние пару лет доводов заподозрить амурную связь между солистами одной из успешнейших украинских групп "Потап и Настя", было более чем предостаточно. Впрочем, свой роман артисты так умело скрывали от общественности, что шоу-бизнесовая тусовка, любопытствуя, как же дальше будут развиваться события (и будут ли они развиваться вообще), лишь взволнованно перешептывалась за событийными кулисами, строя догадки.





Говорили многое. И то, что Алексей с Настей уже давно делят кров, и то, что планируют создать семью и родить ребенка.





Кстати, именно последний фактор мог повлиять на решение певца и продюсера заговорить на всю страну о разводе со своим бизнес-партнером ИринойГоровой, ведь при существующих обстоятельствах можно было и дальше успешно скрывать факт разрыва, - как-то же удавалось это Алексею и Ирине на протяжении последних пяти (!) лет. Значит, в недалеком будущем планируется архиважное событие, которое требует "раскрытия" всех тайных мастей карт в любовной колоде.





Таким событием вполне может стать предстоящая свадьба Алексея Потапенко и Насти Каменских - "обручалку" с бриллиантом артистка уже засветила на публике, да и информационный плацдарм для дальнейших действий пары готов - недоумения у общественности новость о помолвке артистов и их свершившемуся спустя долгие годы желанию сказать друг другу "да", не вызовет.





К тому же, по инсайдерской информации "КП" в Украине", свадьба Потапа и Насти должна была состояться еще в августе, но Каменских, прыгнув неудачно с парашютом (это случилось в середине июля), так сказать, "собственноножно оттянула" дату важного и прекрасного события. На восстановление ножки певицы нужны долгие месяцы, а идти под венец в белом платье, прихрамывая, согласитесь, не лучший вариант.













Как бы там ни было, совсем скоро мы узнаем всю правду о тайных отношениях сексапильной Насти и ее "напарника" по сцене и продюсера Потапа - возможно, это произойдет еще к концу 2016 года. Но, скорей всего, все же в 2017-м. Ждем новостей!



