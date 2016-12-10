Украинка на "Мисс мира" вошла в финал благодаря Джо Кокеру

Наша Саша поразила жури не только танцем, но и самыми длинными ногами.





В конце ноября в Вашингтон съехались 119 участниц Международного конкурса красоты "Мисс мира-2016", самых очаровательных и харизматичных девушек земного шара.





Финал конкурса состоится 18 декабря в столице США – Вашингтоне (за 65 лет истории конкурса, штаб-квартира которого находится в Британии, это событие пройдет в этой стране во второй раз). Грандиозное финальное шоу состоится в крутом отельном комплексе Gaylord National Resort & Convention Center, National Harbor. 119 девушек покажут жюри и зрителям на что они способны, а в финале одна из них, - надеемся, что это будет "Мисс Украина", - получит корону победительницы из рук "Мисс мира - 2015" испанки Миреи Лалагуны.













График пребывания девушек на "Мисс мира" расписан буквально по минутам. Участница от Украины Александра Кучеренко рассказала, что из-за круговорота события давно потеряла счет дням.





- Ночь-день, день-ночь, в 12 - спать, в – 6-ть подъем. Поняла, что не знаю, какой сегодня день недели и число. Столько новых эмоций, впечатлений, событий, встреч! Сейчас кажется, что нет никакой другой жизни кроме той, что здесь, на Мисс мира, - написала Саша в своем Инстаграме.









Оргкомитет "Мисс Мира" отметил элегантность нарядов "Мисс Украина". Фото: Инстаграм





Помимо репетиций финала, тренировок в спортзале, фотосессий, интервью с жюри, красавицы участвуют в благотворительных мероприятиях – намедни они побывали в гостях у малышей, родители которых оказались "за решеткой". Кроме этого девушки за последние дни успели побывать на экскурсии по Белому дому, съездили посмотрели Нью-Йорк, поучаствовали в кулинарном шоу и посетили несколько светских раутов. Наша Саша старательно выгуливает свой гардероб, который она повезла в Вашингтон в пяти чемоданах. К слову, оргкомитет конкурса отметил ее наряды и всегда элегантный вид. В целом же, украинская участница конкурсом довольна, отмечает приятную атмосферу и вкусную еду. Вот только чуть-чуть не хватает времени для сна.





К слову, в этом году оргкомитет отказался от конкурса в бикини и конкурса национальных костюмов, зато провел конкурс талантов, где "Мисс Украина" очень хорошо себя показала. Саша танцевала танец ча-ча-ча под композицию Джо Коккера и по ходу номера еще играла на пианино. Делала она это настолько ярко, что в результате вошла в десятку самых талантливых финалисток. А это в преддверии гранд-финала наша маленькая победа.









Церемония открытия конкурса "Мисс мира" прошли на Капитолийском холме. Фото: Инстаграм







