Кейт Миддлтон появилась в тиаре принцессы Дианы (ФОТО)

В сети появился новый официальный снимок британской королевской семьи, на котором запечатлены три семейные монаршие пары - принц Уильям и Кейт Миддлтон, королева Елизавета II с принцем Филиппом и гецогиня Корнуольская Камилла с принцем Чарльзом.





На фото все в лучших традициях придворного протокола - фраки и вечерние платья: на герцогине Корнуольской Камилле и королеве Елизавете - белые, а на Кейт Миддлтон - ярко-красное. На снимке дополняет фамильная драгоценность - "Кембриджская" тиара принцессы Дианы.









Герцогиня Корнуольская Камилла, принц Чарльз, королева Елизавета II, принц Филипп, принц Уильям и Кейт Миддлтон





Это одна из наиболее важных фамильных драгоценностей британской короны. Именно ее королева Елизавета II преподнесла принцессе Диане в качестве свадебного подарка в 1981 году.









Принц Уильям и Кейт Миддлтон





Напомним, что Кейт удостоилась чести появиться в ней уже во второй раз. Впервые же драгоценное украшение венчало голову герцогини ровно год назад - 9 декабря 2015 года - на дипломатическом приеме в Букингемском дворце.









Кейт Миддлтон





Вспомним историю знаменитого драгоценного украшения: королева Мария (супруга короля Георга V) получила "Кембриджскую" тиару Garrard, созданную специально для британского королевского двора, по наследству от бабушки в 1914 году. Известно, что королева Мария ввела порядок, согласно которому тиару носят молодые наследницы престола или жены наследников престола. Вот почему Диана получила это украшение в качестве подарка на свадьбу с принцем Чарльзом в 1981 году, а Камилла Паркер-Боулз, вторая супруга отца Уильяма и Гарри, - в 2005-ом.













Интересно также, что первая из супруг принца Чарльза, ссылаясь на головную боль из-за тяжести драгоценного украшения, предпочитала "Кембриджской" тиаре другую - тиару рода Спенсер.









Принцесса Диана



