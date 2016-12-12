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12 декабря 16, 12:49
Мадонна получила награду "Женщина года"
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Американская певица Мадонна получила награду "Женщина года" по версии журнала Billboard.
"Спасибо вам за признание моей способности продолжать карьеру на протяжении 34 лет", — цитирует издание отрывок из речи певицы, которую она произнесла, получая награду.

Мадонна в своей победной речи затронула ряд проблем, среди которых сексизм и мужской шовинизм, а также борьба с ВИЧ. Она также вспомнила о тех артистах, которые ушли из жизни в последние годы.

"Мне кажется, самое противоречивое, что я сделала – это то, что я осталась. Майкл (Джексон – ред.) ушел. Тупак ушел. Принс ушел. Уйтни (Хьюстон – ред.) ушла. Эми Уайнхаус ушла. Дэвид Боуи ушел. Но я все еще стою здесь. Я одна из числа счастливчиков и каждый день я молюсь", — сказала певица.

Ранее сообщалось, что журнал Billboard объявил, что певица Мадонна победила в номинации "Женщина года" за значительный вклад в музыкальную индустрию. Награду певица получила на 11-й ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая прошла в Нью-Йорке.

В прошлом году премия "Женщина года" была присуждена американской певице Леди Гаге (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта).

Billboard является еженедельным американским журналом о музыкальной индустрии. В частности, журнал известен своими музыкальными хит-парадами и чартами лучших песен вне зависимости от жанра. Кроме этого ежегодная премия Billboard лучших музыкальных исполнителей является одной из самых престижных наград в музыкальной индустрии США.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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