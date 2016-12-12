Дженнифер Энистон покорила смелым декольте (ФОТО)

Что ж, Джен действительно достойна восторга, и она в очередной раз доказала это на недавней премьере фильма "Новогодний корпоратив".





На мероприятии, посвященном выходу очередной комедии, в которой Энистон сыграла одну из главных ролей, она появилась в облегающем платье в пол. Наряд подчеркнул не только стройную фигуру актрисы, но также дал возможность публике по-достоинству оценить бюст Дженнифер благодаря соблазнительному декольте.





Ох, повезло же Джастину Теру: рядом с ним поистине великолепная женщина!



























