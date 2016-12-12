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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 декабря 16, 13:14
Дженнифер Энистон покорила смелым декольте (ФОТО)
Дженнифер Энистон
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Порой складывается впечатление, что поклонники Дженнифер Энистон обожают ее не столько за актерский талант, сколько за умение держать себя в форме и выглядеть потрясающе, несмотря на возраст.
Что ж, Джен действительно достойна восторга, и она в очередной раз доказала это на недавней премьере фильма "Новогодний корпоратив".

На мероприятии, посвященном выходу очередной комедии, в которой Энистон сыграла одну из главных ролей, она появилась в облегающем платье в пол. Наряд подчеркнул не только стройную фигуру актрисы, но также дал возможность публике по-достоинству оценить бюст Дженнифер благодаря соблазнительному декольте. 

Ох, повезло же Джастину Теру: рядом с ним поистине великолепная женщина!







Источник: http://kinoafisha.ua/
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