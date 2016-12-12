Наоми Кэмпбелл вызвала восторг в прозрачном наряде (ФОТО)

Каждый раз, когда "черная пантера" появляется на светских мероприятиях, она приковывает к себе взгляды практически всех гостей вечера, и это не удивительно.





На днях, Наоми посетила церемонию награждения The Fashion Awards-2016, которая состоялась в Лондоне. Для выхода в свет супермодель выбрала элегантное и, в то же время, соблазнительное платье Alexander McQueen. Наряд Кэмпбелл несомненно стал одним из самых ярких, так как большая часть платья была совершенно прозрачной и приоткрывала взору публики длинные стройные ноги одной из самых красивых женщин мира.



















