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12 декабря 16, 13:27
Джордж и Амаль Клуни разводятся?
Голливуда Джордж Клуни,Амаль Клуни
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Еще месяц назад Джордж и Амаль Клуни выглядели счастливыми: она приезжала к нему на съемочную площадку, бросая все дела, вместе они отмечали годовщину свадьбы, а летом отдыхали с друзьями у океана.
Но по слухам, в их семье все не так уж гладко. СМИ заявляют, что звезды подумывают о разводе… Причем инициатор его — сам Джордж. А все дело в том, что Клуни якобы не хочет иметь детей. Как утверждают источники, актер устал от постоянных жалоб жены, которой никак не удается забеременеть, хотя недавно и такие слухи ходили. Его раздражает настойчивое желание Амаль стать матерью, и ему нужна женщина, которая была бы счастлива и без детей.

Также СМИ считают, что единственная причина, которая удерживает актера от разрыва – страх, что юридически подкованная Амаль закатит грандиозное судебное разбирательство, которое можно сравнить только с разводом Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Напомним, что актер, который встречался с Синди Кроуфорд, Джулией Робертс, Стейси Киблер и Келли Престон, не раз заявлял о своем нежелании строить семью. Зарегистрировать отношения с актером могла только Амаль Аламуддин. Они поженились в сентябре 2014 года, и Клуни не переставал восхищаться женой. Неужели Амаль вскоре придется представлять свои интересы в суде? 

Источник: http://kinoafisha.ua/
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