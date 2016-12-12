Джордж и Амаль Клуни разводятся?

Но по слухам, в их семье все не так уж гладко. СМИ заявляют, что звезды подумывают о разводе… Причем инициатор его — сам Джордж. А все дело в том, что Клуни якобы не хочет иметь детей. Как утверждают источники, актер устал от постоянных жалоб жены, которой никак не удается забеременеть, хотя недавно и такие слухи ходили. Его раздражает настойчивое желание Амаль стать матерью, и ему нужна женщина, которая была бы счастлива и без детей.





Также СМИ считают, что единственная причина, которая удерживает актера от разрыва – страх, что юридически подкованная Амаль закатит грандиозное судебное разбирательство, которое можно сравнить только с разводом Анджелины Джоли и Брэда Питта.





Напомним, что актер, который встречался с Синди Кроуфорд, Джулией Робертс, Стейси Киблер и Келли Престон, не раз заявлял о своем нежелании строить семью. Зарегистрировать отношения с актером могла только Амаль Аламуддин. Они поженились в сентябре 2014 года, и Клуни не переставал восхищаться женой. Неужели Амаль вскоре придется представлять свои интересы в суде?



