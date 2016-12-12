Юлия Высоцкая получила награду от журнала "Glamour"

Так, во время 12-ой церемонии вручения премий, популярная телеведущая Юлия Высоцкая была названа "Женщиной года".





Поверьте мне, это очень неожиданно. Glamour, мне кажется, это Марлен Дитрих, Лайма Вайкуле, Людмила Гурченко – это иконы, которые олицетворяют собой все самое лучшее, что есть в женщине. Что я это получила, поверить не могу

прокомментировала телеведущая свою награду





К слову, объективных причин для признания Высоцкой "Женщиной года" было несколько. Она сыграла главную роль в картине Андрея Кончаловского "Рай", которая выдвинута от России на "Оскар". Режиссер и его супруга представляли Россию на 73-м Венецианском кинофестивале, откуда привезли две награды: "Серебряного льва" за режиссуру и награду Ассоциации независимых кинокритиков BISATO d'ORO, причем последняя была вручена Юлии Высоцкой.



