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Шоу-бизнес
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12 декабря 16, 13:40
Юлия Высоцкая получила награду от журнала "Glamour"
Юлия Высоцкая
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На днях журнал Glamour по традиции подвел итоги уходящего года и назвал имена самых ярких его героев в ряде номинаций.
Так, во время 12-ой церемонии вручения премий, популярная телеведущая Юлия Высоцкая была названа "Женщиной года".

Поверьте мне, это очень неожиданно. Glamour, мне кажется, это Марлен Дитрих, Лайма Вайкуле, Людмила Гурченко – это иконы, которые олицетворяют собой все самое лучшее, что есть в женщине. Что я это получила, поверить не могу
прокомментировала телеведущая свою награду

К слову, объективных причин для признания Высоцкой "Женщиной года" было несколько. Она сыграла главную роль в картине Андрея Кончаловского "Рай", которая выдвинута от России на "Оскар". Режиссер и его супруга представляли Россию на 73-м Венецианском кинофестивале, откуда привезли две награды: "Серебряного льва" за режиссуру и награду Ассоциации независимых кинокритиков BISATO d'ORO, причем последняя была вручена Юлии Высоцкой.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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