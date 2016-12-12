Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.33
USD
25.88
RUB
0.41
EUR
27.66
USD
26.08
RUB
0.43
EUR
28.54
USD
26.81
RUB
0.43
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 декабря 16, 14:06
Наталья Могилевская вышла в свет с возлюбленным (ФОТО)
Наталья Могилевская
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Наталья Могилевская не комментирует свою личную жизнь.
Наталья Могилевская появилась на церемонии "Телетреумф", где вместе с группой REAL O презентовала свою новую песню "Я завелась". Но многих заинтересовала не так песня, как то – с кем пришла Наталия.

На церемонию Наталья пришла с давним другом, как она писала в Instagram, продюсером студии Талант и автором песни "Я завелась" Олегом Вороновичем.

Отметим, что в прессе не раз появлялась информация о том, что Олег Воронович – возлюбленный Могилевской. А фотография, которая появилась после церемонии тому доказательство.

К слову, Наталья Могилевская не комментирует свою личную жизнь. Надеемся, вскоре певица расскажет о своём семейном положении.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Похудевшая Могилевская блеснула обнаженной грудью в парке
Шэрон Стоун отдыхает с новым бойфрендом на острове Сен-Барт
Анна Седокова показала своего возлюбленного (ФОТО)
Дмитрий Шепелев впервые заговорил о новых отношениях
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Юлия Высоцкая получила награду от журнала "Glamour"
noimageДжордж и Амаль Клуни разводятся?
noimageНаоми Кэмпбелл вызвала восторг в прозрачном наряде (ФОТО)
noimageКанье Уэст стал блондином (ФОТО)
noimageДженнифер Энистон покорила смелым декольте (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...