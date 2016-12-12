Наталья Могилевская вышла в свет с возлюбленным (ФОТО)

Наталья Могилевская появилась на церемонии "Телетреумф", где вместе с группой REAL O презентовала свою новую песню "Я завелась". Но многих заинтересовала не так песня, как то – с кем пришла Наталия.





На церемонию Наталья пришла с давним другом, как она писала в Instagram, продюсером студии Талант и автором песни "Я завелась" Олегом Вороновичем.





Отметим, что в прессе не раз появлялась информация о том, что Олег Воронович – возлюбленный Могилевской. А фотография, которая появилась после церемонии тому доказательство.





К слову, Наталья Могилевская не комментирует свою личную жизнь. Надеемся, вскоре певица расскажет о своём семейном положении.











