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13 декабря 16, 11:11
Стивен Спилберг признался в любви к Украине и борщу
Стивен Спилберг
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В интервью для издания Сегодня Стивен Спилберг рассказал о своей привязанности к Украине, Бабьем Яру, Холокосте... и борще.
Оказывается, известный режиссер часто думает о своих корнях, а тема уничтожения евреев в Украине во время Второй мировой войны даже подтолкнула его к созданию фильма Список Шиндлера.

"Я очень люблю Украину. Ведь, если вы не знали, во мне течет украинская кровь: мои бабушки и деды по материнской линии родом из Одессы. И у нас дома часто готовили борщ, – рассказал Спилберг журналистам.

Режиссер также вспомнил о своем визите в Киев в 2006 году. Он приехал на презентацию фильма о Холокосте и по случаю решил побывать в легендарном Бабьем Яру.

"Помню, как сошел с трапа самолета и сказал: "Я дома". Первым местом, куда я тогда направился, был Бабий Яр – я просто обязан был побывать там и увидеть это страшное место своими глазами. Помню, как меня больше всего поразило, что в каких-то ста метрах от места, где истребляли людей, продают хот-доги. А само место… я его не прочувствовал полностью: время сильно его осовременило, по сути, стерло сам яр, изменило ландшафт. Лишь когда я увидел старые фотографии и карты яра, когда сопоставил яр прошлый и яр нынешний, у меня в голове наконец-то все прояснилось.

Стивен Спилберг заявил, что его настолько встревожила и вдохновила история украинских евреев, что он сразу же приступил к созданию нового проекта: "Кстати, тема Холокоста тревожила и волновала меня всегда: именно история Бабьего Яра в свое время натолкнула меня на идею снять Список Шиндлера".

Источник: http://kinoafisha.ua/
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