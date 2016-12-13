Стивен Спилберг признался в любви к Украине и борщу

Оказывается, известный режиссер часто думает о своих корнях, а тема уничтожения евреев в Украине во время Второй мировой войны даже подтолкнула его к созданию фильма Список Шиндлера.





"Я очень люблю Украину. Ведь, если вы не знали, во мне течет украинская кровь: мои бабушки и деды по материнской линии родом из Одессы. И у нас дома часто готовили борщ, – рассказал Спилберг журналистам.





Режиссер также вспомнил о своем визите в Киев в 2006 году. Он приехал на презентацию фильма о Холокосте и по случаю решил побывать в легендарном Бабьем Яру.





"Помню, как сошел с трапа самолета и сказал: "Я дома". Первым местом, куда я тогда направился, был Бабий Яр – я просто обязан был побывать там и увидеть это страшное место своими глазами. Помню, как меня больше всего поразило, что в каких-то ста метрах от места, где истребляли людей, продают хот-доги. А само место… я его не прочувствовал полностью: время сильно его осовременило, по сути, стерло сам яр, изменило ландшафт. Лишь когда я увидел старые фотографии и карты яра, когда сопоставил яр прошлый и яр нынешний, у меня в голове наконец-то все прояснилось.





Стивен Спилберг заявил, что его настолько встревожила и вдохновила история украинских евреев, что он сразу же приступил к созданию нового проекта: "Кстати, тема Холокоста тревожила и волновала меня всегда: именно история Бабьего Яра в свое время натолкнула меня на идею снять Список Шиндлера".



