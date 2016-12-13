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13 декабря 16, 11:32
Певица Екатерина Бужинская беременна (ФОТО)
Екатерина Бужинская
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Екатерина Бужинская отказалась от гастролей ради здоровья будущего малыша.
Народная артистка Украины Екатерина Бужинская сообщила о своей беременности. Радостную новость она сообщила в интервью журналу Viva. Как выяснилась, артистка планировала тур по Америке, но решила отказаться от работы. Причиной этого стала беременность.

Екатерина Бужинская не стала рисковать здоровьем ребёнка. Певица отмечает, что у неё на первом плане семья и благополучие её детей.

После проведения европейского благотворительного тура "Украинцы в Европе" и масштабного международного социального проекта "Дети за мир во всем мире" были запланированы гастроли в Америке. Но, на все воля Божья. Когда передо мной встал выбор посвятить себя материнству, выносить и родить здорового ребенка или провести гастроли и рисковать жизнью малыша, конечно же, я выбрала первый вариант. Дети – это подарок от Бога, а гастроли у меня еще будут и не только в Америке. Подготовка, репетиции, дорога, концерты занимают много сил, здоровья и времени. Пока я хочу посвятить себя детям, особенно в первые месяцы после рождения
Екатерина Бужинская



Бужинская не стала скрывать пол своего будущего ребёнка. Скажем больше, она сообщила, что ждёт двойню. Именно об этом она мечтала.

Я всегда мечтала о двойне или близнецах. Но, есть мечты, осуществление которых зависит непосредственно от тебя самого, а есть те, которые неподвластны физическим возможностям человека. Это подарки судьбы. Моя мечта сбылась, ждем двойню – королевскую: мальчика и девочку
Екатерина Бужинска.



Артистка хоть и отказалась от гастролей, но от творчества не отказывается. По её словам, она работала и во время первой беременности, а также после рождения дочери. Так будет и сейчас. Просто откажется от перелётов.
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