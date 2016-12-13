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13 декабря 16, 11:55
Федор Бондарчук и Паулина Андреева назначили дату свадьбы
Федор Бондарчук и Паулина Андреева
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева держат в тайне детали своей свадьбы.
Отношения Федора Бондарчука и Паулины Андреевой теперь ни для кого не секрет. Всё чаще в прессе говорят о их свадьбе. Но пара не спешит как-либо комментировать эту информацию. Правда, журналистам удалось всё же кое-что узнать о планах пары.

Благодаря источнику приближенному к семье актрисы Паулины Андреевой, удалось узнать, что пара уже назначила дату свадьбу. Вот только детали всё равно неизвестны.

Изданию "СтарХит" рассказали следующее:

Ее папа Олег сейчас снова в Индии, он любит эту страну, увлекается йогой. Родные Паулины тепло приняли Федора. Когда он приезжает в гости, то всегда с цветами – для будущей тещи. Сейчас родственники все чаще собираются, потому что активно готовятся к вновь запланированной свадьбе Андреевой и Бондарчука. Дата уже назначена, но ее держат в строжайшем секрете. Олег как папа очень волнуется, боится сглазить, чтобы опять торжество не сорвалось
рассказывает друг отца Паулины Андреевой.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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