Федор Бондарчук и Паулина Андреева назначили дату свадьбы

Отношения Федора Бондарчука и Паулины Андреевой теперь ни для кого не секрет. Всё чаще в прессе говорят о их свадьбе. Но пара не спешит как-либо комментировать эту информацию. Правда, журналистам удалось всё же кое-что узнать о планах пары.





Благодаря источнику приближенному к семье актрисы Паулины Андреевой, удалось узнать, что пара уже назначила дату свадьбу. Вот только детали всё равно неизвестны.





Изданию "СтарХит" рассказали следующее:





Ее папа Олег сейчас снова в Индии, он любит эту страну, увлекается йогой. Родные Паулины тепло приняли Федора. Когда он приезжает в гости, то всегда с цветами – для будущей тещи. Сейчас родственники все чаще собираются, потому что активно готовятся к вновь запланированной свадьбе Андреевой и Бондарчука. Дата уже назначена, но ее держат в строжайшем секрете. Олег как папа очень волнуется, боится сглазить, чтобы опять торжество не сорвалось

рассказывает друг отца Паулины Андреевой.



