Елена Кравец изменилась до неузнаваемости (ФОТО)

Звезда студии "Квартал 95" и наставница в "Лиге смеха" Елена Кравец кардинально сменила имидж. 39-летняя актриса, недавно родившая двойню, решилась очень коротко постричься и перекраситься в шатенку.





Свой новый образ знаменитость впервые продемонстрировала вчера на концерте "Вечерний квартал" во Дворце "Украина".





Коллега Елены Валерий Жидков на своей странице в Instagram выложил совместную фотографию с актрисой. Он стал первым, кто показал публике изменения в имидже Кравец.





Закулисное фото с незнакомкой… Кто бы это мог быть?

Валерий Жидков











