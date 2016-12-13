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13 декабря 16, 11:57
Елена Кравец изменилась до неузнаваемости (ФОТО)
Елена Кравец
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Звезда телеэкранов решила изменить прическу.
Звезда студии "Квартал 95" и наставница в "Лиге смеха" Елена Кравец кардинально сменила имидж. 39-летняя актриса, недавно родившая двойню, решилась очень коротко постричься и перекраситься в шатенку. 

Свой новый образ знаменитость впервые продемонстрировала вчера на концерте "Вечерний квартал" во Дворце "Украина".

Коллега Елены Валерий Жидков на своей странице в Instagram выложил совместную фотографию с актрисой. Он стал первым, кто показал публике изменения в имидже Кравец.

Закулисное фото с незнакомкой… Кто бы это мог быть?
Валерий Жидков



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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