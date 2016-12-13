Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.73
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
27.68
USD
26.09
RUB
0.43
EUR
28.62
USD
26.84
RUB
0.43
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 декабря 16, 14:14
Ольга Бузова станет матерью
Ольга Бузова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Известная телеведущая Ольга Бузова отметила, что очень хотела бы наследника. Об этом она рассказала у себя на странице в Instagram.

Девушка выложила фотографию, а также разместила под снимком подпись: "Я теперь понимаю, что хочу иметь детей", – подчеркнула Оля. Такая мысль ее посетила после того, как она увидела выступление малыша на шоу "Танцы".

Напомним, что сейчас звезде предстоит развод с супругом, футболистом "Локомотива" Дмитрием Тарасовым. Источники, приближенные к паре, отметили, что причиной расставания могло послужить как раз таки нежелание Бузовой иметь детей, которых так хотел ее избранник.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Ольга продемонстрировала всем свое новое приобретение – автомобиль премиум-класса. Ведь супруг, по некоторым данным, отобрал у нее машину.
URA-Inform
Ещё по теме:
Екатерина Гусева показала лицо без макияжа (ФОТО)
Ксения Собчак сравнила себя с мамой-уткой (ФОТО)
Ирина Шейк отдыхает в компании симпатичного фотографа
Семейный вечер Сильвестра Сталлоне с дочерьми (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Елена Кравец изменилась до неузнаваемости (ФОТО)
noimageФедор Бондарчук и Паулина Андреева назначили дату свадьбы
noimageПевица Екатерина Бужинская беременна (ФОТО)
noimageВиктория Бекхэм в новом образе (ФОТО)
noimageДочь Ольги Сумской изменила имидж (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...