Ольга Бузова станет матерью

Девушка выложила фотографию, а также разместила под снимком подпись: "Я теперь понимаю, что хочу иметь детей", – подчеркнула Оля. Такая мысль ее посетила после того, как она увидела выступление малыша на шоу "Танцы".

Напомним, что сейчас звезде предстоит развод с супругом, футболистом "Локомотива" Дмитрием Тарасовым. Источники, приближенные к паре, отметили, что причиной расставания могло послужить как раз таки нежелание Бузовой иметь детей, которых так хотел ее избранник.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Ольга продемонстрировала всем свое новое приобретение – автомобиль премиум-класса. Ведь супруг, по некоторым данным, отобрал у нее машину.