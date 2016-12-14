Звезда сериала "Останній москаль" Галина Безрук стала мамой

Актриса Галина Безрук, известная ролью в сериале "Останній москаль", стала мамой.





Эту новость сообщил муж актрисы, Артём Алексеев. Это первый ребёнок Галины Безрук.





13 декабря Артём Алексеев на своей странице в Facebook сообщил, что у него родилась дочь. Он также добавил первое фото со своей малышкой.





К слову, Галина Безрук долго скрывала свою беременность. О будущем ребёнке она сообщила только в конце августа 2016 года.