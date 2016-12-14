Звезда сериала "Останній москаль" Галина Безрук стала мамой

Актриса Галина Безрук, известная ролью в сериале "Останній москаль", стала мамой.
Эту новость сообщил муж актрисы, Артём Алексеев. Это первый ребёнок Галины Безрук.
13 декабря Артём Алексеев на своей странице в Facebook сообщил, что у него родилась дочь. Он также добавил первое фото со своей малышкой.
К слову, Галина Безрук долго скрывала свою беременность. О будущем ребёнке она сообщила только в конце августа 2016 года.
Сегодня, 13.12.16, на свет появилось маленькое чудо, Маленький человек, маленький ангел
Прошло несколько часов, а я только сейчас пришёл в себя и в полной мере, ощутил и понял что значит фраза:" радость,со слезами на глазах..")))))
Синенький пингвинёнок который на твоих руках розовеет,с каждой минутой все шире открывает глазки и всматривается в очертания моего лица,в этот мир... Эти минуты не передать словами!все вокруг замирает,время останавливается....
Моя любимая девочка, девушка, женщина! Галина Безрук — сегодня ты совершила подвиг! Родить самой такого большого слоненка! Самой! И без травм! Не перестаю восхищаться твоей душевной и физической силе! Теперь ты не только любимая актриса, певица, жена, мама... Ты — мой герой! Люблю
написал муж звезды сериала "Слуги народа".