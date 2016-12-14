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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 декабря 16, 13:39
Никита Джигурда потребовал отменить его развод
Никита Джигурда
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Актер хочет аннулировать решение суда о расторжении брака.
Не так давно Никита Джигурда официально развёлся. Теперь он написал заявление об аннулировании решения суда о разводе с Мариной Анисиной. Аннулировать развод Никита Джигурда, как пишут СМИ, решил из-за завещания.

Стало известно, что покойная Людмила Браташ — крестная мама Мика-Анжеля Криста, сына Джигурды и Анисиной, составила в пользу семьи Джигурды завещание.

Джигурда, вероятно, надеется на наследство Браташ. Вот только он не сможет его получить, поскольку его супруга является официальным опекуном их с Джигурдой детей. И только у неё в таком случае есть право получить наследство.

Другими словами, Никита Джигурда сможет получить наследство если: суд аннулирует развод или его назначат единственным опекуном его с Анисиной детей.

Поэтому Никита Джигурда захотел аннулировать развод. Он решил опротестовать решение суда и подал апелляцию.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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