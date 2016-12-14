Никита Джигурда потребовал отменить его развод

Не так давно Никита Джигурда официально развёлся. Теперь он написал заявление об аннулировании решения суда о разводе с Мариной Анисиной. Аннулировать развод Никита Джигурда, как пишут СМИ, решил из-за завещания.





Стало известно, что покойная Людмила Браташ — крестная мама Мика-Анжеля Криста, сына Джигурды и Анисиной, составила в пользу семьи Джигурды завещание.





Джигурда, вероятно, надеется на наследство Браташ. Вот только он не сможет его получить, поскольку его супруга является официальным опекуном их с Джигурдой детей. И только у неё в таком случае есть право получить наследство.





Другими словами, Никита Джигурда сможет получить наследство если: суд аннулирует развод или его назначат единственным опекуном его с Анисиной детей.





Поэтому Никита Джигурда захотел аннулировать развод. Он решил опротестовать решение суда и подал апелляцию.



