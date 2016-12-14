Речь Мадонны вызвала большой резонанс в Сети

Певица Мадонна стала "Женщиной года". После вручения ей награды, она произнесла речь, которую до сих пор обсуждают и цитируют в Сети. Она затронула не только вопросы роли женщины в этом мире. Мадонна также вспомнила, как добивалась успеха, через что ей пришлось пройти и даже вспомнила как ее изнасиловали на крыше одного из домов Нью-Йорка, держа нож возле её горла.





Сейчас её речь цитируют в социальных сетях. Одной своей речью она смогла достичь своей цели и достучаться до женщин всего мира. Ведь именно они сейчас цитируют Мадонну.





Самые популярные цитаты Мадонны, которые вызвали бурное обсуждение в Сети:





Вот я перед вами – половая тряпка. Ой, я имела в виду "эстрадная исполнительница". Спасибо, что признали, что мне удалось в течение 34 лет продолжать свою карьеру, несмотря на открытую мизогинию, сексизм, постоянную травлю и оскорбления





Всем тем, кто посылает меня в ад и указывает, как себя вести, хочу ответить – имела я ваши пожелания в виду! Я никогда не прогибалась под окружающих и теперь тоже не буду. Ваша критика сделала меня настоящим бойцом. За это могу вас искренне поблагодарить





В жизни не существует реальных гарантий безопасности





Правил не существует – если вы мужчина. Если вы женщина, вам приходится играть в игру. Что за игра? Вам можно быть красивой, милой и сексуальной, но нельзя быть слишком умной, нельзя иметь собственное мнение. Или как минимум – иметь мнение, которое отличается от общепринятого





Вам позволяется быть сексуальным объектом для мужчин, одеваться, как шлюха, но при этом нельзя получать от этого удовольствие. И ни в коем случае, повторяю, ни в коем случае нельзя делиться с миром своими сексуальными фантазиями





И наконец – не старейте. Потому что старение – это грех. Вас будут критиковать, осуждать и уж точно не будут ставить ваши песни по радио. Меня называли сумасшедшей. Но думаю, самое сумасшедшее – это то, что я все еще здесь





Майкл мертв. Тупак мертв. Принс мертв. Уитни мертва. Эми Уайнхаус мертва. Дэвид Боуи мертв. А я все еще держусь. Мне повезло





Если вы феминистка, у вас нет сексуальности. Вы должны ее отрицать. Так что я сказала: "К черту. Я отношусь к другому виду феминисток. Я плохая феминистка"





Я хочу кое-что сказать женщинам всего мира. Нас так долго угнетали, что мы поверили, что мы действительно такие, как мужчины говорят. Многие женщины считают, что их долг – поддерживать мужчину, и тогда все будет в порядке. И в мире на самом деле есть немало достойных мужчин, которые нуждаются в поддержке, но ключевое слово здесь – "достойные", а не "мужчины"





Отметим, Мадонна всегда выступала в поддержку женщин. Да, не раз её осуждали за внешний вид, образ, который она создала. Но она не обращала внимание на критику и продолжала делать своё дело. Так, как считала нужным.



