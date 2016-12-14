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14 декабря 16, 14:06
Хайден Панеттьери об изменениях после рождения дочери
Хайден Панеттьери
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Хайден Панеттьери: "Моя жизнь была погоней за удовольствиями".
Супруга Владимира Кличко сообщала прессе о том, что переживала послеродовую депрессию. Сейчас же Хайден Панеттьери говорит о своих новых чувствах связанных с материнством.

Двухлетняя дочь Панеттьери стала для неё неким новым стимулом. Всю себя Хайден посвящает Кайе Евдокии. По словам актрисы и певицы Хайден, материство – это её новая работа, которая каждый день готовит для неё новые сюрпризы.

Я не могла бы описать какой-то из своих дней как "типичный", "обычный" или "нормальный". Когда ты мама, каждый день дарит новое открытие. Сейчас в доме нет мест, недосягаемых для рук Кайи, поэтому моя главная работа – быть мамой и беречь ее жизнь от опасности
Хайден Панеттьери.



Хайден также вспомнила о том, как изменило её материнство. Раньше у неё были совсем другие приоритеты. А теперь её единственный приоритет – семья.

Моя жизнь была погоней за удовольствиями и познанием себя через знакомства с новыми людьми. Жизнь была наполнена вечеринками до утра, отличной музыкой и ежедневными попытками вспомнить мой здешний адрес. И только во время беременности я наконец-то поняла, кто мои настоящие друзья. Это те, кто окружил меня заботой и поддержал в этот период
Хайден Панеттьери.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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